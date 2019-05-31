На Евересті збільшилася кількість трагічних випадків [ Редактировать ]
"Аматорство та несумлінність місцевих компаній", - саме у цьому британський альпініст Мартін Г'юїтт вбачає головні причини збільшення трагічних випадків на Евересті.
Цьогоріч при підкоренні вершини загинуло десять альпіністів, що майже вдвічі більше, ніж у попередні роки. На думку Г'юїтта, винні фірми, які організовують сходження на вершину. Вони недостатньо уважно перевіряють альпіністів. Тож у них складається враження, що підкорення Евересту доступне кожному.
"Останнім часом значно збільшилася кількість фірм, які організовують підкорення вершини. Деякі з них добре виконують свою роботу, але більшість просто не мають досвіду організації професійних експедицій. Вони повинні більше думати про безпеку та добряче перевіряти цих так званих "альпіністів" перед сходженням на гору - щоб переконатися, що ті володіють достатнім рівнем кваліфікації, фізичної підготовки та готові йти на такий ризик. Інакше здається, що Еверест може підкорити кожен охочий", - застерігає Мартін Г'юїтт, альпініст.
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