На Київщині поліцейські стріляли у п'ятирічну дитину [ Редактировать ]
На Київщині п'ятирічний хлопчик потрапив у лікарню з вогнепальним пораненням, - про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Державне бюро розслідувань.
За попередньою версією слідчих, імовірні нападники - співробітники Національної поліції. Підозрюваних уже затримали. Причини інциденту поки що не відомі. Сталося це сьогодні вранці за місцем проживання дитини. Зараз малюк у реанімації.
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