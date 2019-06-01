На Київщині п'ятирічний хлопчик потрапив у лікарню з вогнепальним пораненням, - про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За попередньою версією слідчих, імовірні нападники - співробітники Національної поліції. Підозрюваних уже затримали. Причини інциденту поки що не відомі. Сталося це сьогодні вранці за місцем проживання дитини. Зараз малюк у реанімації.