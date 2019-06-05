Українські танкісти провели на передовій тактичні навчання [ Редактировать ]
Готові діяти за будь-яких умов. Танковий резерв Об'єднаних сил на передовій провів тактичні навчання. Усі завдання розробили з урахуванням поточної ситуації та даних розвідки.
Командири і екіпажі лише почасти знали, чого їм чекати. Тож працювали в умовах максимально наближених до бойових. Реагували й вирішували без роздумів і підготовки. У штабі наголосили: професійні навички військових свідчать про готовність діяти згуртовано навіть під час позаштатних ситуацій.
"Батальйон здійснив марш в район зосередження - дійшли своєчасно. Розгорнулися в районі, розпочали маскування. Батальйон виконав поставлене завдання, яке йому визначалося - це зайняти район зосередження. Перевіряється навченість особового складу. Командиру батальйона вручено бойове розпорядження. Командир віддав відповідні вказівки - приступив до виконання й висування", - повідомив В'ячеслав, керівник тренувань.
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