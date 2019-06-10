Приметы на 11 июня: что нельзя делать в день Федосьи [ Редактировать ]
11 июня отмечается день Федосьи Колосяницы. Название дня связано с тем, что к этой поре начинает колоситься рожь, оформляется колос. Православная церковь 11 июня вспоминает мученицу Феодосию деву, Тирскую (307-308) и преподобномученицу Феодосию деву, Константинопольскую (ок.700-730).
Традиции 11 июня
В день Феодосии рожь колосится, выметывает колос. По ее цвету гадали о цене хлеба: если рожь снизу начинает цвести, то цена будет низкая, если с середины – средняя, если сверху – высокая. По цветению пшеницы и ржи судили о том, когда нужно засевать озимые: если цветки появляются снизу колоса, то сев должен быть ранним, с середины – средним, сверху – поздним.
В этот день ходили в поле смотреть восходы. Если заколосились хлеба, то молодежь отправлялась в поле "величать рожь". Девушки водили хороводы и пели песни. Потом вместе с парнями каталась по восходам, приговаривая: "Расти трава к лесу, а рожь к овину".
До Феодосии Колосяницы существовал запрет на прыгание и скакание, потому что земля считалась тяжелой. Если же рожь заколосилась, то молодежи и детям разрешалось скакать на досках: по обе стороны доски, положенной перпендикулярно на бревно, вставали двое играющих и поочередно прыгали.
В некоторых местах этот день считался самым несчастным днем в году. Говорили, что "он один стоит всех понедельников".
Приметы на 11 июня
- Колосится рожь – к урожаю грибов.
- Сухой туман во время цветения вредит хлебу.
- Когда рожь зацвела, нельзя белить холсты.
- Если много ржи появилось, то и грибов будет много.
- Если день жаркий, то боровиков в лесу не найдешь.
- Пчелы активно летят к ульям – скоро пойдет дождь.
- Много пауков появилось – будет хорошая погода.
- Туман утром по воде стелется – к ясному солнечному дню.
- Ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается – к дождливой погоде.
Сон с 10 на 11 июня вещий. Сбудется он в самое ближайшее время. Особенно велика вероятность для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 11 июня, не сулит ничего хорошего – будете плакать и переживать.
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