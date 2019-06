В Индонезии проснулся проснулся вулкан Синабунг. Как сообщает издание TDS Weather, столб из пепла достиг в высоту 7 километров. Это извержение - самое крупное, которое когда-либо фиксировали из кратера данного вулкана.

"Это пирокластическое облако достигло высоты более 23 000 футов! Ученые говорят, что это самое большое извержение (по вертикали), которое когда-либо наблюдалось из этого вулкана", - говорится в сообщении.

Отметим, что вулкан в горе Синабунг очень древний, однако несколько столетий он находился в спящем состоянии и только в августе 2010 года впервые проснулся.

Mount Sinabung in North Sumatra, Indonesia, sent a huge plume of thick ash 7 km high into the sky during an eruption on June 9, 2019 https://t.co/gMJ6jMXIc1 [video: https://t.co/1kbZR1p2lJ] pic.twitter.com/Z4ruxNI3oB