Столб пепла 7 км в высоту: в Индонезии проснулся вулкан (видео) [ Редактировать ]
В Индонезии проснулся проснулся вулкан Синабунг. Как сообщает издание TDS Weather, столб из пепла достиг в высоту 7 километров. Это извержение - самое крупное, которое когда-либо фиксировали из кратера данного вулкана.
"Это пирокластическое облако достигло высоты более 23 000 футов! Ученые говорят, что это самое большое извержение (по вертикали), которое когда-либо наблюдалось из этого вулкана", - говорится в сообщении.
Отметим, что вулкан в горе Синабунг очень древний, однако несколько столетий он находился в спящем состоянии и только в августе 2010 года впервые проснулся.
Mount Sinabung in North Sumatra, Indonesia, sent a huge plume of thick ash 7 km high into the sky during an eruption on June 9, 2019 https://t.co/gMJ6jMXIc1 [video: https://t.co/1kbZR1p2lJ] pic.twitter.com/Z4ruxNI3oB— Massimo (@Rainmaker1973) 11 июня 2019 г.
За последние годы извержения стали достаточно регулярными, и местные жители перестали реагировать на него. Предыдущее извержение было зафиксировано в феврале 2018 года. По данным СМИ, в результате выброса пепла никто не пострадал, а также отмечается, что не было разлива лавы.
Напомним, что 24 декабря на острове Сицилия (Италия) произошло извержение знаменитого вулкана Этна.
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