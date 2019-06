15 июня в Лодзе (Польша) прошел финал чемпионата мира по футболу U-20. С разгромным счетом 3:1 украинская сборная одержала феерическую победу над сборной Южной Кореи.

Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций и не перестают поздравлять украинскую сборную с победой.

Congratulations to our #Under20 World Champions 🏆 First time in history 👏🏻 @FFUKRAINE #U20WC #proudofyou 🇺🇦 pic.twitter.com/TDHqvYxHCY