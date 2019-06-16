Реакция соцсетей на разгромную победу украинской сборной на чемпионате мира по футболу \ фото из Twitter @ADeshchytsia

15 июня в Лодзе (Польша) прошел финал чемпионата мира по футболу U-20. С разгромным счетом 3:1 украинская сборная одержала феерическую победу над сборной Южной Кореи.

Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций и не перестают поздравлять украинскую сборную с победой.

Поздравляю парни !!! Нас ждёт прекрасное будущее ✊🏻✊🏻 Украина Ю20 - Чемпионы мира по футболу. Горжусь вами 💪🏻😤 pic.twitter.com/Wb178lAjSh — Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 15 июня 2019 г.

Ми - Чемпіони Світу! От і все, що вам треба знати про сьогоднішній футбольний вечір! Браво, хлопці!) pic.twitter.com/GuJpcxFx3w — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 июня 2019 г.

Ранее мы также публиковали поздравление президента Украины сборной с яркой победой.