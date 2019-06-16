Победа украинской сборной на чемпионате мира: реакция соцсетей [ Редактировать ]
15 июня в Лодзе (Польша) прошел финал чемпионата мира по футболу U-20. С разгромным счетом 3:1 украинская сборная одержала феерическую победу над сборной Южной Кореи.
Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций и не перестают поздравлять украинскую сборную с победой.
Congratulations to our #Under20 World Champions 🏆 First time in history 👏🏻 @FFUKRAINE #U20WC #proudofyou 🇺🇦 pic.twitter.com/TDHqvYxHCY— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 15 июня 2019 г.
Поздравляю парни !!! Нас ждёт прекрасное будущее ✊🏻✊🏻 Украина Ю20 - Чемпионы мира по футболу. Горжусь вами 💪🏻😤 pic.twitter.com/Wb178lAjSh— Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 15 июня 2019 г.
Ми - Чемпіони Світу! От і все, що вам треба знати про сьогоднішній футбольний вечір! Браво, хлопці!) pic.twitter.com/GuJpcxFx3w— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 июня 2019 г.
Україна - Чемпіон Світу!!!— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 15 июня 2019 г.
Ukraina Mistrzem Świata!!!
Ukraine - World Champion!!!
✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️ #U20WC pic.twitter.com/rMREtj0e44
Ранее мы также публиковали поздравление президента Украины сборной с яркой победой.
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