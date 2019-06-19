Помидор - вкусный и полезный овощ. Его добавляют в множество блюд, салатов, делают из него сок. Однако стоит помнить, что некоторым людям стоит воздержаться от его употребления. О том, кому противопоказано есть помидоры пишет Sunny7.

Аллергия

Если ты аллергик, то от помидоров также стоит воздержаться. У кого-то может начаться реакция из-за содержащихся в продукте органических кислот, а у кого-то - из-за химикатов, которыми обрабатывают ягоды, чтобы защитить их от вредителей.

Болезни желчных путей

Помидоры вызывают сильный желчегонный эффект, потому употреблять их стоит с огромной осторожностью. Диетологи все же советуют полностью отказаться от этой ягоды. Особенно опасны томаты людям с камнями в желчном пузыре или желчевыводящих путях. Несколько кусочков помидора могут спровоцировать сильнейший приступ.

Язва или гастрит

Если у тебя повышенная кислотность, то откажись от соленых и маринованных помидоров. Да и свежими лучше не увлекаться, так как это может спровоцировать обострение заболевания. Если оно началось, то полностью исключи помидоры из своего меню.

Болезни почек

В помидорах содержится щавелевая кислота, которая негативно влияет на водно-солевой баланс организма. Вареные и консервированные томаты могут спровоцировать образование камней в почках. Потому не увлекайся томатами, лучше съешь огурец.

Проблемы с суставами

И снова все дело в щавелевой кислоте. Если ее концентрация в организме превышена, то могут возникнуть сильные боли. Потому отдай предпочтение нескольким помидорам черри.

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