Кого в Америці оштрафували на мільярд доларів за пожежу? Що допоможе перетворити людей на амфібій? Та як виглядає справжній робокоп? Про це, і не тільки, у нашому огляді.

Відповідальна за найбільш руйнівну пожежу в історії Каліфорнії компанія виплатить мільярд доларів штрафу. Саме через аварію на електромережі підприємства Pacific Gas and Electric торік у листопаді спалахнула смертоносна пожежа, що забрала життя 86и осіб та знищила кількадесят тисяч будинків. Стягнуті з компанії кошти планують спрямувати на відновлення пошкодженої інфраструктури штату та компенсації мешканцям.

******

Невічна мерзлота. Дослідники Університету Аляски зафіксували що льодовики на півночі Канади почали танути. За прогнозами вчених, за нинішніх темпів глобального потепління це повинно було статися щонайменше за 70 років. Прикре відкриття свідчить, що глобальні зміни відбуваються швидше, ніж вважалося. А клімат на Землі - тепліший, ніж будь-коли за останні п'ять тисяч років.

******

У Берліні на п'ять років заморозять підвищення цін на оренду житла. Таке рішення пропонує міська влада після гучних протестів, що прокотилися Німеччиною. Мешканці країни, які переважно винаймають житло у великих компаній-власниць обурені тим, що вартість оренди осель у Берліні подвоїлася за останнє десятиліття і продовжує неухильно зростати. Тепер ініціативу міської ради має затвердити земельний уряд.

******

Авіатранспорт майбутнього. На французькому аерокосмічному салоні Ле-Бурже презентували новітні розробки електричних пасажирських суден. Серед таких дев'ятимісний літак. За словами авторів, він здатний долати відстані до шестисот п'ятдесяти кілометрів і призначений для регіональних маршрутів. Літак вирізняється економічністю, безшумністю, комфортністю та дружністю до довкілля. Він уже пройшов випробування і добре себе зарекомендував. Перші комерційні рейси заплановані на 2022 рік у США.

******

Винахід, здатний перетворити людей на амфібій. Професор з університету Філадельфії презентував перший у світі турбо-фліппер. Це по суті моноласт із двигуном. Його датчик визначає силу, з якою рухається пловець, і за потреби збільшує швидкість. За словами розробників, такі пристрої дозволять дайверам витрачати менше зусіль на підйоми за повітрям, тож вони матимуть більше часу насолоджуватися підводним світом.

******

Поліція Каліфорнії презентувала ввічливого робота-поліцейського. Обладнаний камерами та датчиками автономний борець зі злочинністю уміє говорити фрази "Вибачте" і "Гарного дня". Робокопа планують задіяти до патрулювання парків, вулиць і майданчиків біля будинків. Він передаватиме сигнал до відділку. А там уже вирішать, як швидше і безпечніше реагувати на надзвичайну ситуацію.

******

Стріляти з арбалета ногами такий дивовижний талант має пенсіонер з Таїланду. Чоловік народився без рук, тож у повсякденному житті йому повсякчас доводилося обходитися тільки нижніми кінцівками. За їхньої допомоги він вільно дає лад у господарстві та готує їжу. А от арбалет - його пристрасть із дитинства. Яку дідусь залюбки продемонстрував на сільському святі з п'ятиметрової відстані поцілив у плід манго.