Авіапарк МВС України поповнився ще одним французським вертолітом Super Puma [ Редактировать ]
Авіапарк українських рятувальників поповнив іще один французський вертоліт - Super Puma. До кінця року підрозділи МВС отримають іще три такі машини. Зручність та безпечність гелікоптера перевірила і наша знімальна група.
Ще два дні тому на заводі Airbus Helicopters і ось, пролетівши над кількома краінами ваговик Super Puma сідає на аеродромі Ніжина базі українських рятувальників. За штурвалом командир "супер пуми", який одним із перших пройшов спецпідготовку на базі пілотів у Маріньяні у рамках французсько-українськоі угоди. І це вже друга залізна пташка, яку він пілотує з Франціі до Украіни.
Це вже четверте повітряне судно виробництва аербас в авіапарку МВС. Антон Михайлюк вже встиг перевірити Н-225 під час бойового вильоту. У травні, коли на прикарпатті повінь затопила десятки сіл, більш як 300 житлових будинків опинились у воді.
"Ми взяли велику мобільно оперативну групу 10 чоловік на маленькому вони б не помістились ми могли виконувати польоти більш ніж 3 години з такою кількістю людей", - говорить Антон Михайлюк, командир вертольоту H-225 Super Puma.
"Гелікоптери залучалися для доставки оперативних груп в зону стихійного лиха в Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку області, а також працювали на території ООС", - говорить Микола Чечоткін, голова ДСНС України.
За французсько-украінською угодою, підписаною минулого літа підрозділи МВС отримають 55 гелікоптерів, це і "суперпуми", і Н145, і Н125. Основну частину "суперпум" передають у ДСНС. Ще до кінця цього року в небі Украіни можна буде побачити вже 7 таких машин. Готовність перевиконати план постачання днями підтвердив топ- менеджмент Airbus. Два гелікоптери H 125 цьогоріч отримає льотний коледж у Кременчузі.
"Головне завдання для нас не тільки отримання нової техніки а ще якісна підготовка перепідготовка льотного складу, саме для цих цілей якісно підходять н 125, щоб відточити навички, зараз це будуть практичні нальоти і більше 170 годин нальотів буде у кожного нашого випускника", - говорить Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ Украіни.
Перепідготовку проводять і на ніжинській базі.
"Ми вже самі на базі готуємо других пілотів 6 вже перенавчились. До кінця року мінімум 8 повноцінних екіпажів в спеціальному авіаційному загоні будуть", - говорить Іван Коробка, командир Спеціального авіаційного загону ДСНС України.
Вдосконалювати ж свою майстерність пілотування у надскладних умовах рятувальники будуть на симуляторі аербасу. Навчатимуть не лише пілотів, а й технічний персонал. Аби украінці на місці, у вітчизняних сервісних центрах самі могли ремонтувати аербасівські гелікоптери і не лише власні.
"Якщо будуть звертатись власники такої техніки на комерційній основі будуть обслуговуватись і це знову ж таки сплачені податки робочі місця", - говорить Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ Украіни.
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