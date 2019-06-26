Володимир Зеленський зустрівся з президентом парламентської асамблеї НАТО [ Редактировать ]
Північно-атлантичний альянс і надалі підтримуватиме Україну. Про це заявила президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун. Сьогодні вона зустрілася з Президентом України. Запросила Володимира Зеленського на щорічну Асамблею у Лондоні, на ній будуть обговорювати безпосередньо ситуацію в Україні та санкції проти Росії. Президента закликають вносити свої пропозиції.
"Ми готові підтримувати Україну, ми стоїмо на вашому боці і як я зазначила під час нашої зустрічі з президентом Зеленським, якщо буде така можливість і він вважає що це доречно ми готові зі свого боку здійснити поїздку на лінію розмежування щоби подивитися власними очима що там відбувається, що відбувається в зоні конфлікту і донести це до пардаментарів членів НАТО", - говорить Мадлен Мун, президент парламентської асамблеї НАТО.
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