Північно-атлантичний альянс і надалі підтримуватиме Україну. Про це заявила президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун. Сьогодні вона зустрілася з Президентом України. Запросила Володимира Зеленського на щорічну Асамблею у Лондоні, на ній будуть обговорювати безпосередньо ситуацію в Україні та санкції проти Росії. Президента закликають вносити свої пропозиції.

"Ми готові підтримувати Україну, ми стоїмо на вашому боці і як я зазначила під час нашої зустрічі з президентом Зеленським, якщо буде така можливість і він вважає що це доречно ми готові зі свого боку здійснити поїздку на лінію розмежування щоби подивитися власними очима що там відбувається, що відбувається в зоні конфлікту і донести це до пардаментарів членів НАТО", - говорить Мадлен Мун, президент парламентської асамблеї НАТО.