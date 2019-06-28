Важность переговоров ясна всем в мире, кроме украинской власти. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик в комментарии журналистам.

"Осуждать и называть "предательством" встречу лидеров двух ядерных сверхдержав, отношения между которыми сегодня очень напряженные - это, как минимум, абсурд. Так могут думать только отчаянные военные ястребы, религиозные фанатики и представители "партии войны" в Украине", – отметил Николай Скорик.

Он подчеркнул, что все ответственные международные лидеры стремятся обсуждать проблемы в отношениях между странами.

"Переговоры и диалог - это возможность для того, чтобы снять напряженность и выйти на компромисс. Особенно если это касается ядерных сверхдержав. Именно поэтому происходят встречи между Д.Трампом и В.Путиным, Д. Трампом и Ким Чен Ыном, В. Путиным и Р. Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом США. Важность переговоров ясна всем в мире, кроме украинской власти", - сказал Скорик.

Оппозиционный политик отметил, что пять лет П. Порошенко всячески избегал начала прямых переговоров с руководством России и прятался за спинами посредников.

"Это был позор для украинской дипломатии, но Петр Порошенко был политически и коммерчески заинтересован в продолжении войны. Сегодня Владимир Зеленский полностью перенял курс Порошенко. Повторяет его риторику и его поведение. Украинская власть продолжает из-за спины наблюдать, как обсуждается судьба Украины, и ждать призыва из Кремля или окрика из Белого дома. Продолжение этой безынициативной политики и отказ от прямых переговоров заставляют думать, что Зеленский, как и Порошенко, тоже увидел интерес в продлении вооруженного конфликта", – считает Николай Скорик.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная политическая сила в Украине, которая работает над мирным урегулированием.

"Даже находясь в оппозиции, мы уже ведем реальные переговоры о мире. У партии есть реальный план-концепция политического урегулирования. Он полностью соответствует Минским соглашениям, находит понимание и поддержку и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Конкретных решений не приняли только представители украинской власти. Мы прекрасно понимаем, что без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. Победив на выборах, мы начнем реальный переговорный процесс, без оглядки на свои рейтинги", – акцентировал парламентарий.