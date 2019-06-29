СБУ передала прокуратуре освобожденного пленного [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины передала военной прокуратуре пленного, отпущенного накануне "ЛДНР". Дмитрий Великий находится в розыске по подозрению в "самовольном оставлении воинской части или места службы", сообщает пресс-служба СБУ 29 июня.
"После прилета в аэропорт Киев сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Затем СБУ, "в соответствии с действующим законодательством", передала Великого следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет его дело.
В сообщении отмечается, что никаких нарушений прав человека не было. Остальные решения принимаются военной прокуратурой.
Как сообщил телеканал 112 Украина ранее, Великий заявил, что он "минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами" и забрали его в управление СБУ.
Позже, по его словам, его отвезли в военную прокуратуру, а оттуда - в полицейский участок в Павлограде. Вскоре после этого мужчину отпустили.
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