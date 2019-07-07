В воскресенье, 7 июля, в Одессе во время штурма освободила двух сотрудниц финучреждения, захваченных злоумышленниками в заложники, передает "Униан".

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Предварительно известно, что злоумышленник 1994 года рождения, который является жителем Одесского региона.

"Было установлено, что в этом помещении "быстрых денег" работали две сотрудницы. В помещение зашел неизвестный, который за собой закрыл двери. Затем, угрожая складным ножом, который приставил к горлу одной из сотрудниц, начал вымогать деньги. Девушки ему сказали, что денег нет, а сумма его интересовала не менее 1 млн долларов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по приезду полиции, злоумышленник потребовал 1 млн долларов и вертолет, который бы его переместил в другое место, которое он укажет. Отмечается, что в городе было принято решение ввести полицейскую операцию "Гром".

Поэтому к спецоперации привлекли специальные подразделения, в частности "КОРД", который оценив ситуацию, принял решение взять ситуацию под свой контроль и принял соответствующие меры по освобождению женщин и задержанию злоумышленника.

Открыто уголовное производство по двум статьям УК Украины: части 2 статьи 147 (захват заложников) и части 3 статьи 187 (разбой). Во время проведения спецоперации движение транспорта в данном месте было ограничено.

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