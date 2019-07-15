В Днепре поезд снес мужчину (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июля, в Днепре на железнодороной платформе в районе улице Каруны мужчина попал под колеса скоростного поезда. От полученных травм он скончался на месте происшествия, передает "Информатор".
Известно, что к моменту приезда наряда полиции на месте не было ни поезда, ни свидетелей. Позже правоохранители вышли на связь с машинистом, который сказал, что мужчина сам прыгнул под колеса.
По предварительной информации, на вид погибшему около 55-70 лет. При себе у него не было ни документов, ни вещей.
Правоохранителям придется выяснить все детали происшествия, а также был ли инцидент случайным или носит криминальный характер.
Точную причину смерти озвучат специалисты судебно-медицинского бюро после проведения экспертизы.
Ранее сообщалось, что девушка погибла во время массажа, а также под Львовом поезд насмерть переехал мужчину.
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