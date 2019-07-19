В ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" народний депутат, представник "Свободи" Андрій Іллєнко та політичний експерт Олександра Решмеділова зробили прогноз щодо формування коаліції після виборів.

"У нас є певний час на формування нового парламенту. Після того, як відбудуться вибори це займає зазвичай від трьох тижнів до місяця. Тобто цей час, коли будуть підбиті підсумки виборів, буде працювати новий парламент... Перед ним повстане питання формування нової коаліції в парламенті, і ми побачимо результати через місяць. На сьогоднішній день діє норма Конституції, що парламент не може бути розпущеним в перший рік своїх повноважень" - зауважив Андрій Іллєнко.

В свою чергу, Олександра Решмеділова додала, що коаліція в парламенті - неабияк важлива, адже саме вона буде формувати наступний уряд.



"В "Слузі народу" вже заявляють, що вони готують деяку чернетку коаліційної угоди, тобто напрацювання мають бути вже, і перемовини мають вестись вже" - заявила політичний експерт.

Також, Андрій Іллєнко розповів про те, наскільки вважає ефективним і правильним проведенням дочасних місцевих виборів.



"Щодо цієї ідеї, тут треба просто розібратись із законодавством, щоб не вийшло так, що ми проведемо дострокові місцеві вибори, які будуть, умовно кажучи, в кінці цього року, а вже восени 2020 року нам доведеться знову проводити чергові вибори. Тут трішки інша історія, ніж з парламентськими" - додав народний депутат.