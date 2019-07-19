Головне питання останнього часу - що очікувати далі - після виборів? Від влади загалом та від депутатів зокрема. Про це розповів Ігор Попов - народний депутат, заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради.

-В останні тижні перед виборами помітно змінилась активність президента Зеленського. Він поїхав у турне областями, відчитував чиновників, давав багато обіцянок. Як ви оцінюєте цю його активність? Це передвиборчий піар? Чи такими тепер будуть і наступні 5 років?

- Звичайно, президент повинен зустрічатися з людьми. Але те, що це почалося активно перед виборами – це звичайно виборчий піар. Тому що бачимо, що рейтинги "Слуги народу" падають, Рейтинги висуванців по мажоритарним округам обвалюються. Але, дійсно, задаються питання виборцями про ті очікування які сталися, задають питання, де цей план вирішення воєнної проблеми, питання про відносини з олігархами, що робити з газом, з тарифами. Щоб відкласти відповіді на ці запитання, ми бачимо тур, гарне шоу, яке подобається людям. Люди цього чекали.

"Я думаю що після виборів президент буде менше виїжджати в регіони. Він це буде робити. Але не як зараз, кожного дня", - додав депутат.