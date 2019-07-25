На Херсонщині масово отруїлися діти [ Редактировать ]
У Херсонській області отруїлися діти віком від 8 до 14 років. Вони відпочивали у пансіонаті "Буревісник" у Лазурному.
Пацієнтів з ознаками харчового отруєння госпіталізували до інфекційного відділення Скадовської центральної лікарні - повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Що спричинило захворювання - з'ясовують фахівці.
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