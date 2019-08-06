Приметы на 7 августа: что нельзя делать в день Анны [ Редактировать ]
7 августа православная церковь празднует Успение праведной Анны – матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Анна была женой святого Иоакима, которому она родила дочь после долгих лет бездетного брака. Жили супруги в Назарете Галилейском.
Традиции 7 августа
В народе этот день получил такие названия:
- Анна Зимоуказательница;
- Анна летняя;
- Анна холодная;
- Анна-холодница;
- холодные утренники.
По погоде дня определяли, какой будет зима. Если холодно или ненастно, то зима будет морозной и суровой. Если же стоит теплая и сухая погода, то зимние месяцы порадуют солнцем и небольшим морозом.
По народным поверьям, Анна Зимоуказательница собирает холодные утренники и напоминает людям, что скоро наступит ненастная погода. Обычно с этого периода начинает холодать. Лето подходит к концу, а осень стоит на пороге. Суеверные люди считали, что первые заморозки – это проделки злого духа Хвороста, отвечающего за холодные ветра и морозы. По легенде, 7 августа он ходит по дворам, морозит землю, а на стариков напускает всякие болезни.
На севере 7 августа считали праздником лошадей. В этот день их не выводили на работу в поле, а устраивали конские забеги. Перед этим лошадей купали в речке и украшали разноцветными лентами и бубенцами.
Наши предки на Анну собирали грибы и выкапывали картошку, а на ужин готовили разнообразные грибные и овощные блюда. Было принято делать картофельные оладьи, котлеты, фаршировать разной начинкой половинки картофеля. Еще в это время заготавливали ягоды на зиму: сушили, или варили из них вкусные компоты и варенья.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа, а человек, рожденный в этот день, вырастит счастливым и здоровым.
Приметы на 7 августа
- К 7 августа капуста завивает кочан.
- Ругаться в этот день – дурная примета. Можно беду на себя накликать.
- Если ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная, то зима будет студеной и ранней.
- Аисты в стаи собираются или муравьи увеличивают муравейники – к ранней и холодной зиме.
- Большой урожай желудей – к теплой зиме.
- Черемуха плодоносит – к ранней осени.
- Иней на окнах – в октябре заморозки начнутся.
- Роса замерзла на лугу – зима будет очень холодной.
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