Украинская сторона завершила разведения сил в Золотом. Об этом сообщил начальник пресс-центра Андрей Агеев, передает "Унн".

Украинская сторона через объединенный оперативный штаб сообщает МИД Украины, которое сообщает ОБСЕ о том, что мы завершили разведение сил и средств в Золотом. Следующая часть - это верификация - отслеживание, проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе. Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально: и наши, и силы противника. Действительно ли они отведены, это сегодня на четвертый день, - рассказал он.