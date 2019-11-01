Разведение войск на Донбассе завершили - штаб ООС [ Редактировать ]
Украинская сторона завершила разведения сил в Золотом. Об этом сообщил начальник пресс-центра Андрей Агеев, передает "Унн".
Украинская сторона через объединенный оперативный штаб сообщает МИД Украины, которое сообщает ОБСЕ о том, что мы завершили разведение сил и средств в Золотом. Следующая часть - это верификация - отслеживание, проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе. Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально: и наши, и силы противника. Действительно ли они отведены, это сегодня на четвертый день, - рассказал он.
По его словам, следующие 30 дней будет проходить демонтаж позиций и сооружений, на которых находились военнослужащие ООС.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском. А также Меркель переговорила с Зеленским.
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