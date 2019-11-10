Во Франции объявили чрезвычайное положение [ Редактировать ]
В субботу, 9 ноября, во Франции объявили экологическое и климатическое чрезвычайное положение. Об этом сообщает DW.
В законе об энергетике и климате французские власти до 2030 года обязуются уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также до 2022 года закрыть все угольные электростанции страны.
Ежегодно в стране будет производиться оценка энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех, которые потребляют слишком много тепла.
Ранее сообщалось, что в России загорелся самолет с пассажирами.
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