В субботу, 9 ноября, во Франции объявили экологическое и климатическое чрезвычайное положение. Об этом сообщает DW.

В законе об энергетике и климате французские власти до 2030 года обязуются уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также до 2022 года закрыть все угольные электростанции страны.

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Ежегодно в стране будет производиться оценка энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех, которые потребляют слишком много тепла.