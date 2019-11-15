Лунный календарь на 16-17 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
На выходных, 16 и 17 ноября, будет один из опасных периодов. Эти дни рекомендуется провести вдали от большого скопления людей. Также это будет хороший период для избавления от вредных привычек.
В это время желательно заниматься благотворительностью и помогать тем, кто в чем-то нуждается. Период, когда людям будет свойственно быть честными и открытыми. В эти дни ни в коем случае нельзя врать, что-то скрывать, т. к. ложь все равно будет раскрыта.
В субботу и воскресенье, 16-17 ноября, категорически противопоказаны: лень и лицемерие.
Что надеть? Фиолетовые цвета.
Аромат дня - удачно пользоваться духами с запахом лилии.
Талисманы - изумруд, селенит, эвклаз. Металл - серебро.
Что есть? Кролик, рыба и морепродукты в компании с овощными салатами утолят ваш голод.
Чем заняться дома? Стоит подкормить комнатные растения комплексными минеральными удобрениями.
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