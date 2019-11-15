На выходных, 16 и 17 ноября, будет один из опасных периодов. Эти дни рекомендуется провести вдали от большого скопления людей. Также это будет хороший период для избавления от вредных привычек.

В это время желательно заниматься благотворительностью и помогать тем, кто в чем-то нуждается. Период, когда людям будет свойственно быть честными и открытыми. В эти дни ни в коем случае нельзя врать, что-то скрывать, т. к. ложь все равно будет раскрыта.

В субботу и воскресенье, 16-17 ноября, категорически противопоказаны: лень и лицемерие.

Что надеть? Фиолетовые цвета.

Аромат дня - удачно пользоваться духами с запахом лилии.

Талисманы - изумруд, селенит, эвклаз. Металл - серебро.

Что есть? Кролик, рыба и морепродукты в компании с овощными салатами утолят ваш голод.

Чем заняться дома? Стоит подкормить комнатные растения комплексными минеральными удобрениями.

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