90 мільонів гривень застави. Сьогодні вищий антикорупційний суд України обирає запобіжний захід для мера Львова Андрія Садового. НАБУ звинуватило його у незаконній оборудці з продажу землі і нанесенню державі збитків на сто мільонів гривень. Продовжить - Олександр Васильченко.

Справа абсурду. З такими словами мер Львова Андрій Садовий зайшов в будівлю Вищого антикорупційного суду. Запевнив, від Феміди очікує тільки справедливості. Втім, не виключає, що суд може винести йому запобіжний захід. Грошей на внесення застави, запевняє Садовий, не має.

"В нас в родині таких грошей немає. Я взагалі хотів би, щоб суд відмовив прокуратурі в жодному забеспеченні, тому що воно не має під собою жодного сенсу. Щоб ви розуміли, ця справа вже має десь три з половиною роки. І буквально кілька місяців тому колеги з НАБУ казали, що це безперспективно. Вони розуміють, що це був замовний процес", - говорить Андрій Садовий, міський голова Львова.

Судове засідання почалось з півгодинною затримкою. Взяти на поруки міського голову Львова до зали прийшли шість екснардепів, один чинний парламентарій і мер Києва Віталій Кличко.

"Садовий Андрій Іванович є публічною особою, він готовий до співпраці зі слідством, він ні в якому разі переховуватись не буде. Прохання розглянути, взяти на особисті поруки Андрія Івановича до закінчення слідства", - говорить Віталій Кличко, міський голова Києва.

Посприяв продажу земельної ділянки, яка териториально не належить громаді Львова, а селу Рясне-Руської. Саме в цьому прокурори САП звинувачують Садового. Сторона обвинувачення заявила, сума угоди - 52 мільони гривень. За результатами двох оціночних експертиз вартість землі занижена вдвічі.

"В наслідок продажу цієї земельної ділянки дійсно до бюджету міста Львова було зараховано 55 мільонів гривень від продажу цієї земельної ділянки. Проте, якщо би ця земельна ділянка продавалась за встановлениою законом процедурою всі кошти від вказаної земельної ділянки мали б бути зараховані до державного бюджету україни тобто, ринкова вартість земельної ділянки це та сума яку держава втратила від продажу цієї земельної ділянки", - говорить Вадим Сидоренко, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Садовий звинувачення заперечує, каже, всі гроші були перераховані у бюджет Львова. А через кримінальне провадження, на цій земельній ділянці інвестори не змогли відкрити індустріальний парк, через це держава за два роки втратила понад 300 мільонів гривень податків.

"Ну чекайте, якщо земля належить громаді міста, то гроші від продажу землі получають вже громади міста, а держава і місто мають разом отримувати податки від компанії. По нашим підрахункам у рік має бути 147 млн грн, в державний бюджет і місцевий, а їх немає вже близько два років і це вина прокурорів, які спеціально створюють проблеми", - говорить Андрій Садовий.

Прокуратура просить суд призначити заставу у 50 мільйонів гривень, тимчасово забрати у Садового закордонний паспорт та забов'язати приходити на виклики слідчого та судові засідання. Якщо він своєчасно не внесе необхідну суму, клопотатимуть про жорсткіший захід. В вину буде доведено, мер Львова може отримати від трьох до шести років позбавлення волі.