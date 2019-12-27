В Киеве откроют комнату для жертв домашнего насилия [ Редактировать ]
В следующем году в столице появится "кризисная комната" для помощи жертвам домашнего насилия. Об этом сообщает "Информатор".
Появление такой комнаты поможет пострадавшим не возвращаться домой, чтобы не столкнуться с агрессором снова. Открыть "кризисную комнату" обещают весной 2020 года.
Контакт-центр 15-51 опросил 3500 граждан. Большинство из них четко понимает, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание - куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2800 человек, - отметила заместителя председателя КГГА Марины Хонды.
По ее словам, пострадавшие часто не хотят обращаться к социальным службам, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один.
"Это комната на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой "кризисной комнате", получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский обзор. Если у человека есть родственники - с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса", - рассказала Марина Хонда.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве пьяный мужчина избил патрульную. А также под Одессой мужчина избил жену и бросил умирать.
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