В Белой Церкви мужчина неоднократно сообщал ложную информацию пожарным, поэтому к нему прибыли патрульные. Об этом сообщает "Информатор".

Полицейские поднялись к мужчине в квартиру, но им никто не открыл. А когда они вышли на улицу то увидели, что лобовое стекло служебного авто повреждено. Злоумышленника долго искать не пришлось - он сидел в кустах неподалеку с ведром, которым и разбил стекло.

Оказалось, что это тот самый телефонный террорист, в гости к которому и приезжали патрульные.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку. А также под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.