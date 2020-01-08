Мужчина с ведром напал на патрульный автомобиль и спрятался в кустах [ Редактировать ]
В Белой Церкви мужчина неоднократно сообщал ложную информацию пожарным, поэтому к нему прибыли патрульные. Об этом сообщает "Информатор".
Полицейские поднялись к мужчине в квартиру, но им никто не открыл. А когда они вышли на улицу то увидели, что лобовое стекло служебного авто повреждено. Злоумышленника долго искать не пришлось - он сидел в кустах неподалеку с ведром, которым и разбил стекло.
Оказалось, что это тот самый телефонный террорист, в гости к которому и приезжали патрульные.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку. А также под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.
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