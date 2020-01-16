В Японії підтвердили випадок зараження новою пневмонією [ Редактировать ]
Японська влада підтвердила перший випадок зараження пневмонією нового типу. Хворий - тридцятирічний громадянин Китаю. Саме там спалахнула інфекція.
Чоловік занедужав після нещодавньої поїздки. 10 січня його шпиталювали, за 5 днів після лікування виписали. Корона-вірус невідомого типу в одній із китайських провінцій виявили наприкінці грудня.
Всесвітня організація охорони здоров'я проводить моніторинг. Наразі підтверджені 60 випадків інфікування: одна людина померла, понад шістсот вісімдесят ізольовані.
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