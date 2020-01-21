Кайли Дженнер снова попалась на фотошопе [ Редактировать ]
Американская модель Кайли Дженнер постоянно радует своих поклонников новыми фото в Instagram. Она отлично умеет привлечь к себе внимание поклонников, поэтому демонстрирует яркие и шокирующие наряды на публике. Но, на одном из фото ее уличили в чрезмерном фотошопе.
Звезда опубликовала фото в сети, где она со своей младшей сестрой Кортни Кардашьян позируют. Сестра пытается поцеловать Кайли, но та уворачивается. Поклонники звезды заметили, что на фото она выглядит очень худой. Подобная худоба не свойственна Дженнер, поскольку модель славится пышными формами.
На фан-страничках "всплыл" вопрос: "Куда же поделись знаменитые формы Кайли?". Все прежположили, что она опять переборщила с фотошопом. В сеть время от времени проскальзывают скрины видео или сториз, на который младшая из сестер Кардашьян не похожа на себя.
Так, ранее мы писали, что Кардашьян ошарашила сеть неудачной пластикой.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
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