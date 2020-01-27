В Киеве, возле станции метро "Крещатик" асфальт ушел под землю. ЧП произошло возле входа в метро, со стороны улицы Институтской. Об этом сообщает издание "Вечерние вести".

Часть асфальта ушла под землю и ремонт не начинался. Коммунальные службы только оградили место обвала земли и натянули предупредительные ленты.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года. Также мы сообщали, что в Киеве появится 14 новых станций метро. А недавно экстренно закрыли станцию метро "Крещатик".

Читайте о том, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" случилось чрезвычайное происшествие. Известно, что пассажира метрополитена задержали за нападение на полицейского. А в Неаполе (Италия) произошла страшная авария. Так,известно, что столкнулись поезда метро, 13 человек ранены.

А также, мы писали о том, что пожилой мужчина напал на школьников в метро. Мужчина отобрал книжку у мальчика и оттолкнул его сестру. Никто в вагоне не заступился за них. Мальчик ударил его рюкзаком, чтобы пенсионер не трогал их. Тогда в вагоне женщина начала вопить о малолетних преступниках.