Бойовики порушують умови розведення сил на Донбасі - ОБСЄ [ Редактировать ]
Проросійські бойовики й досі незаконно перебувають на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської та Золотого. Про це йдеться у звіті ОБСЄ.
За інформацією спостерігачів - найманці одягають нарукавні пов'язки з написом СЦКК і проходять до передових позицій. Представники місії також вкотре зауважили, що не мають доступу до багатьох ділянок в ОРДЛО.
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