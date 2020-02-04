Представники місії також вкотре зауважили, що не мають доступу до багатьох ділянок в ОРДЛО

Проросійські бойовики й досі незаконно перебувають на ділянках розведення сил у районах Станиці Луганської та Золотого. Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

За інформацією спостерігачів - найманці одягають нарукавні пов'язки з написом СЦКК і проходять до передових позицій. Представники місії також вкотре зауважили, що не мають доступу до багатьох ділянок в ОРДЛО.