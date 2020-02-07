Смерть від звичайного грипу днями зафіксовано у Дніпрі. Ще двоє хворих у тяжкому стані перебувають у лікарнях міста. Грипозний сезон в Україні триває: лише за останні кілька тижнів на грип та ГРВІ захворіли понад 260 тисяч людей. Медики вкотре повторюють: найстрашніше в грипі - можливі ускладнення. Тож за перших ознак хвороби негайно зверніться до лікаря.

Саме запізніле звернення по допомогу і спричинило смерть пацієнта, кажуть лікарі.

Пульмонологічне відділення лікарні Мечникова переповнене хворими на бронхіт та пневмонію. Юлію Морозову лише вранці перевели сюди з реанімації. Жінка розповідає, одного ранку прокинулася із температурою "під сорок".

"Температура очень высокая - до сорока. Дышать не возможно. Что самое страшное, дышать не возможно - когда ты не можешь дышать и задыхаешься. Просто страшно", - говорить Юлія Морозова, пацієнтка.

А починалося все, як застуда. Жінка спершу займалася самолікуванням. Одразу купила антибіотики. Коли ж за кілька днів її стан не покращився - звернулася до лікарів. З температурою, важкістю у грудях та поганим диханням її госпіталізували в реанімацію.

"Очень было плохо. Очень сильно. Я уже прощалась с жизнью", - зізнається Юлія Морозова, пацієнтка.

Досі в реанімації з вірусною пневмонією перебувають ще двоє пацієнтів. Дихати самостійно їм важко, тому під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Медики наразі жодних прогнозів не дають, - кажуть, хворі надто пізно звернулися по допомогу до лікарів.

"Они не могут находиться вне реанимационного отделения, им всем необходим кислород, им всем необходима помощь врача-реаниматолога для того, чтобы выжить", - повідомив Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова.

Через ускладнення після інфекційного захворювання уже помер 63-річний чоловік. До лікарні він потрапив на 15 день після перших симптомів недуги.

"От легких ничего не осталось. Вот, если вы видите, вот эти все поражения - это все, что "съела" пневмония. Такие легкие даже на 5 процентов не дышат".

Лікарі наполегливо рекомендують: за перших ознак застуди, грипу чи іншого вірусного захворювання негайно звертатися до фахівців, і не займатися самолікуванням. Адже таке ускладнення, як пневмонія, за лічені дні може зруйнувати легені. Після цього хворого вже не врятувати.

Сьогодні пневмонія за рівнем смертності посідає четверте місце в світі.