Битва за землю почалася! Хоча й не так, як усі очікували. Слуги народу вирішили не поспішати з голосуванням земельної реформи та вимкнули турборежим. Тепер Верховна Рада на довгі тижні, а можливо й на місяці загрузла в роботі з поправками.

Коли ж дійдуть остаточного рішення? З'ясовувала Ксенія Барвіненко.

Вони билися, штовхалися, блокували трибуну. Та готувалися до "земельної" ночі.

Перший тиждень нової сесії парламенту - і одразу на порядку денному скандальний законопроект про ринок землі. Слуги народу були готові до ранку засідати, аби прискорити розгляд. Але не склалося - їхні колеги влаштували демарш.

"Це абсолютно неприпустимо подібні закони приймати вночі, в турборежимі", - заявила Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність".

"Наша позиція така: ми повинні йти по регламенту, заслуховувати всі поправки, і відповідно працювати", - наголосив Тарас Батенко, співголова депутатської групи "За майбутнє".

Дві фракції заблокували і трибуну, і президію. Навіть витіснили спікера з робочого місця.

До законопроекту - понад 4 тисячі поправок. Тож, навіть якщо депутати взагалі не виходитимуть із зали - обговорення триватиме місяць. Та продовжити робочий день згодилися лише після штовханини та сутичок у президії.

"Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних мавп'ячих стрибках тут! Займіть свої місця!", - закликав Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради України.

Із чотирьох тисяч поправок Комітет врахував лише 9: зокрема, про максимальний обсяг землі в одні руки - до 10 тисяч гектарів, і заборону купувати землю росіянам. Але більшість депутатських зауважень винесли на розсуд зали.

"Всі наші правки стосуються тих речей - це дуже чутлива глобальне питання, дуже багато тонкощів, дуже багато людей за цим стоїть, і ми всі правки направили на те, щоб задовольнити проблеми людей, а не політичні амбіції. Немає предмету для торгу, якщо будуть виконані умови, які дозволять захистити людей, провести референдум і люди скажуть "так" - тоді будь-ласка", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

А ще фракції вимагали, щоб ринок землі відкривали поетапно:

"Це найкритичніше зауваження, яке зараз є с усіх наших поправок, які ми просили - єдина, яка повністю не врахована, про етапність спочатку фіз.особи з невеликим об'ємами, а після розвитку фермерства 3-4 роки - юр.особи. Цього поки що немає", - зазначив Володимир Цабаль, народний депутат, "Голос".

В опозиції готують звернення до Конституційного Суду. Там вимагають землю, яка перебуває в державній власності, не продавати, а роздавати громадянам.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против принятия закона о земле сейчас и в таком виде. Мы считаем, что такое решение можно принимать когда будут улучшена экономическая ситуация в стране, потому что украинцы не смогут себе позволить покупать землю и земля, в конечном счете, будет скуплена банками и иностранцами. Второе: такое решение может быть принято после общенационального референдума", - наголосив Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

А нардепи від монобільшості вже прогнозують, коли зможуть остаточно проголосувати ринок землі.

"Ми порахували так: приблизно від 3 до 5 пленарних тижнів. Нас не задовольняє такий темп. Зараз в умовах, в яких знаходиться Україна, ми не можемо собі дозволити 2-3 місяці розглядати один законопроект", - наголосив Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції "Слуга народу".

А от в уряді вже працюють над тим, щоб законопроект, якщо його ухвалять депутати, запрацював якнайшвидше. Там намагаються позбутися бюрократії та корупції в процесі реєстрації землі. Про це розказав у Раді прем'єр-міністр.

"З першого лютого в "Держземкадастрі" запрацювала система автоматичного аналізу тих файлів, які подаються в земельний кадастр. На рівні ДАБІ ми це вже реалізували давненько. Рівень відмов за цією процедурою - нуль", - наголосив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Та, вочевидь, битва за землю триватиме. Щоб після тижневої перерви спалахнути з новою силою.