С 1 апреля 2020 в общественном транспорте Киева оплатить проезд можно будет исключительно электронными билетами. Сделать это можно будет несколькими способами, выбор остается за каждым пассажиром. Об этом пишет "Информатор".

Туристы, в свою очередь, смогут воспользоваться специальным "туристическим" билетом.

Ничего сложного в электронной системе нет, ей пользуется почти вся Европа. Туристу, который приехал в столицу, можно будет заплатить банковской картой или "туристическим билетом".

У такого билета будет срок действия - 24, 48 и 72 часа.

Лучше всего подойдет людям, которые в городе находятся проездом и хотят посмотреть город, передвигаясь на общественном транспорте. Т.е. для туристов.

Таких билетов будет три - сроком на день, на 2 и на три дня.

Срок начинает отсчитывать с момента активации.

Цена: 100 гривен за 24 часовой билет, 150 гривен за 48- часовой билет и 200 гривен соответственно.

Подойдет для тех, кто планирует пробыть в столице долгое время. Они придут на смену отдельным проездным на разные виды транспорта, только теперь будет один проездной - на все: в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке. Разниться такие проездные будут только количеством поездок: на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц.

Также можно будет приобрести "безлимитные" проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен. Такой вариант может быть наиболее удобным для корпоративного использования, если исполнение должностных обязанностей предполагает интенсивное перемещение по городу в течение дня.

Цена: 46 поездок - 290 гривен, 62 поездки - 390 гривен, 92 поездки - 575 гривен, 124 поездки - 770 гривен соответственно. Безлим - 1300 гривен. Для студентов и школьников на такие проездные будут скидки.

Отлично подойдут для тех, кто приехал в столицу не на долго. QR-код можно приобрести на кассе в метро, в Т-киоске или же сгенерировать через мобильное приложение. Пока QR-код работает не везде, но с 1 апреля обещают, что ситуация исправится.

Цена: 8 гривен

Тем, кто живет в Киеве лучше всего будет воспользоваться Kyiv Smart Card или Карточкой киевлянина. Проезд будет стоить не 8 гривен, а 6,50 гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 апреля киевская городская госадминистрация планирует изменить стоимость проезда в городском общественном транспорте.