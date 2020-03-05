Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала "жаркие" снимки, на которых изображена практически обнаженной. На звезде шоу-бизнеса было надето только прозрачное платье. Соответствующие фото появились странице Дженнер в Instagram.

На фото Кайли позирует со своей подругой Анастасией Караникалау. Девушки без нижнего белья одеты в одинаковые платья разного цвета.

Дженнер выбрала розовой наряд с длинными рукавами и открытыми плечами. Караникалау в таком же платье оранжевого цвета.

Еще не одном снимке девушки стоят лицом друг к другу, соприкасаясь грудью. Руки они положили друг другу на бедра.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.

Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.