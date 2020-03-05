Полуголая Кайли Дженнер показала фото в прозрачном платье (фото) [ Редактировать ]
Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала "жаркие" снимки, на которых изображена практически обнаженной. На звезде шоу-бизнеса было надето только прозрачное платье. Соответствующие фото появились странице Дженнер в Instagram.
На фото Кайли позирует со своей подругой Анастасией Караникалау. Девушки без нижнего белья одеты в одинаковые платья разного цвета.
Дженнер выбрала розовой наряд с длинными рукавами и открытыми плечами. Караникалау в таком же платье оранжевого цвета.
Еще не одном снимке девушки стоят лицом друг к другу, соприкасаясь грудью. Руки они положили друг другу на бедра.
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