У Гаазі сьогодні розпочалися слухання у справі катастрофи МН-17. Це пасажирський літак малазійських авіаліній, збитий у небі над Донбасом проросійськими бойовиками 2014. Тоді загинуло 298 людей, дві третини з них - громадяни Нідерландів. Тож напередодні суду - родичі загиблих пікетували російське посольство в Гаазі. Олена Абрамович стежила за перебігом подій і розкаже більше.

Двісті дев'яносто вісім порожніх білих стільців.

Поряд вівтар із квітами і таблички з надписами "Людяність - вища за політику", "Безкарність - неприпустима!". Таку інсталіцяю влаштували родичі загиблих у катастрофі рейсу МН17 під російським посольством перед початком судових слухань.

"Ідея цієї акції - дати Росії чітко зрозуміти, що вона має співпрацювати зі слідством. Донині росіяни перешкоджали розслідуванню або принаймні відмовлялися співпрацювати з міжнародною спільною слідчою групою", - говорить Піт Плог, молодший брат загиблого в катастрофі рейсу МН17.

"Для нас важливо бути тут сьогодні. Ми намагаємось засвідчити свою позицію. Ми вважаємо, що Росія повинна надати нам деякі відповіді й пояснити чимало моментів, які досі приховують", - говорить Сандер ван Люїк, брат загиблого в катастрофі рейсу МН17.

Сорок дев'ять осіб із родин загиблих мають виступити на суді. Для першого раунду слухань відведені два тижні - з 9 до 13 та з 23 до 27 березня. Попри те, що з моменту скоєння злочину минуло вже 5 з половиною років, рідні вірять, що винних таки покарають.

"Ніхто не чекав, що взагалі буде якийсь суд. Але сьогодні ми показали світові, державне обвинувачення засвідчило, що існує судовий процес, що є достатньо доказів для обвинувачення, і я сподіваюся, що суддя має стільки ж доказів на своєму столі, щоб дійти єдиного висновку: винен", - говорить Антон Котті, батько загиблих у катастрофі рейсу МН17.

Наразі слухання відбуваються щодо чотирьох підозрюваних - трьох росіян - Сергія Дубінського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка. Жоден з них не прибув на суд, та це не завадить винести проти них вироки, заявив головуючий суддя.

"Оскільки вони, очевидно, не надають жодного значення праву бути присутніми на судовому засіданні, суд "дасть хід" справі проти Гіркіна, Дубінського та Харченка, і ми судитимемо їх заочно", - говорить Хендрік Стейнхаюс, головуючий суддя у процесі.

Четвертому підозрюваному - Пулатову - вдалося вручити повістку через офіційні канали. І його представляє в суді команда адвокатів. Суддя детально переповів, як саме підозрюваних намагались сповістити про засідання. Зв'язатися з ними намагалися не лише через паперові судові повістки, а й у соцмережах - "вконтактє", WhatsApp, Skype та Facebook.

"З огляду на різні повідомлення, надіслані Гіркіну, Дубінському та Харченку через різні канали - офіційні листи, електронні повідомлення, соціальні медіа та прес-конференції, а також на реакції Гіркіна та Дубінського в різних медіа та соцмережах, суд не має сумнівів, що цим особам відомо про слухання", - говорить Хендрік Стейнхаюс, головуючий суддя у процесі.

Гіркіна нідерландські журналісти розшукали в Москві. Він заявив, що знає про суд, проте їхати туди не збирається. І навіть якщо його туди привезуть силоміць, все одно мовчатиме. Судове засідання цими днями - головна тема в країні і телеканали детально пояснюють глядачам, чого очікувати далі.

Люди, які зараз перебувають під судом, це ті, хто брав участь у транспортуванні БУКу, зброї, на місце злочину. Окрім того, є ще три категорії підозрюваних, щодо яких у майбутньому може бути порушено кримінальні справи. По-перше, це люди, які якраз натиснули на кнопку, щоби БУК випустив ракету. По-друге, є також ті, хто віддавав наказ, командири. Ще є категорія підозрюваних, які допомогли позбутися доказів.

Швидких рішень не очікують, адже сторона захисту може використовувати чимало інструментів, щоб затягнути процес. У Росії не раз наголошували - сумніваються в об'єктивності роботи слідчої групи. Тож родичі загиблих не очікують вироків щодо перших чотирьох підозрюваних раніше ніж через кілька років.

На засіданні присутня і українська делегація - це представники СБУ та Генпрокуратури і посол України у Королівстві Нідерланди. Але позицію обвинувачення -представлятиме виключно прокуратура Нідерландів. Про це повідомила заступник директора департаменту МЗС України з міжнародного права Оксана Золотарьова.