Во вторник, 10 марта, в Киеве наблюдается сильный туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним

светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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