На Киев "надвигается" опасность [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, в Киеве наблюдается сильный туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним
- светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Ранее мы писали о том, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.
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