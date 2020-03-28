Внефракционный народный депутат Анна Скороход подтвердила заражение коронавирусом Covid-19 и рассказала о первых симптомах болезни, поразившей ее лично. Так, по словам парламентария, первым делом у нее пропало обоняние.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19", - написала депутат в своем Telegram-канале.

Кроме того, Анна Скороход обратилась ко всем с просьбой: "Прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней".

По ее словам, "основной признак у меня - не чувствую никаких запахов". "Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу", - написала Скороход.

Ранее коронавирус подтвердился уже у пяти депутатов. Таким образом, на сегодняшний день 6 парламентариям медики поставили диагноз Covid-19.

Центр общественного здоровья МОЗ сообщил утром в субботу новые данные: зафиксированы уже 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая. Отмечается, что коронавирус выявлен во всех 24 областях Украины.