Британський прем'єр розішле листи з попередженням усім жителям королівства

Застереження від Бориса Джонсона мають надійти у 30 мільйонів домогосподарств. "Ми знаємо, що покращенню ситуації передуватиме погіршення. І що більше людей дотримуватимуться правил, то більше життів буде врятовано"