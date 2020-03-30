Британський уряд оголосив війну фейкам про коронавірус [ Редактировать ]
Британський уряд оголосив війну фейкам про коронавірус. Спеціально створена група швидкого реагування щодня відстежує щонайменше 10 випадків дезінформації про поширення інфекції.
Переважно йдеться про статті в інтернеті від псевдоекспертів, які набирають більше переглядів, ніж офіційна інформація від Національної служби здоров'я. Представники уряду також контактують із менеджерами соцмереж, щоб разом протистояти фейкам.
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