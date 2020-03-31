На Буковине от коронавируса умерли два человека [ Редактировать ]
В Черновицкой области 31 марта от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация.
В частности, скончалась женщина 1955 года рождения, которая 25 марта попала в Хотинскую центральную районную больницу. До этого три дня лечилась дома. 30 марта ей начали проводить неинвазивную вентиляцию легких, но сегодня ее состояние резко ухудшилось и женщина умерла.
Второй умерший - мужчина 1962 года, который был госпитализирован в Областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта находился в реанимации в тяжелом состоянии. Известно, что мужчина страдал сахарным диабетом.
Ранее сегодня Черновицкая ОГА сообщала, что в реанимационных отделениях больниц области находится семь пациентов с подозрением на коронавирус. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Большинство пациентов - люди пожилые люди с рядом сопутствующих заболеваний.
Как писали "Подробности", на утро 31 марта, в Украине зафиксировано 549 зараженных вирусом COVID-19. Из них 13 - скончались, а 8 - выздоровели.
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