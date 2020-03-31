За сутки, 31 марта, количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось на 69 человек.

Всего по официальным данным на 31 марта в стране насчитывается 549 больных. Также продолжает расти число смертей - на сегодня в Украине 13 умерших от COVID-19.

В регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:

Киев - 107 человек;

Черновицкая область - 90 человек;

Тернопольская область - 78 человек;

Киевская область - 52 человек;

Черкасская область - 50 человек;

Ивано-Франковская область - 45 человек;

Винницкая область - 36 человек;

Запорожская область - 13 человек;

Ривненская область - 13 человек;

Одесская область - 11 человек;

Сумская область - 10 человек;

Днепропетровская область - 9 человек;

Донецкая область - 6 человек;

Львовская область - 6 человек;

Житомирская область - 5 человек;

Кировоградская область - 4 человек;

Волынская область - 3 человек;

Хмельницкая область - 3 человек;

Луганская область - 2 человек;

Черниговская область - 2 человек;

Закарпатская область - 1 человек;

Полтавская область - 1 человек;

Харьковская область - 1 человек;

Херсонская область - 1 человек.

Ранее мы писали о том, что в Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина.