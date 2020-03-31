Коронавирус в Украине: на сколько возросло количество зараженных [ Редактировать ]
За сутки, 31 марта, количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось на 69 человек.
Всего по официальным данным на 31 марта в стране насчитывается 549 больных. Также продолжает расти число смертей - на сегодня в Украине 13 умерших от COVID-19.
В регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции выглядит следующим образом:
- Киев - 107 человек;
- Черновицкая область - 90 человек;
- Тернопольская область - 78 человек;
- Киевская область - 52 человек;
- Черкасская область - 50 человек;
- Ивано-Франковская область - 45 человек;
- Винницкая область - 36 человек;
- Запорожская область - 13 человек;
- Ривненская область - 13 человек;
- Одесская область - 11 человек;
- Сумская область - 10 человек;
- Днепропетровская область - 9 человек;
- Донецкая область - 6 человек;
- Львовская область - 6 человек;
- Житомирская область - 5 человек;
- Кировоградская область - 4 человек;
- Волынская область - 3 человек;
- Хмельницкая область - 3 человек;
- Луганская область - 2 человек;
- Черниговская область - 2 человек;
- Закарпатская область - 1 человек;
- Полтавская область - 1 человек;
- Харьковская область - 1 человек;
- Херсонская область - 1 человек.
Ранее мы писали о том, что в Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина.
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