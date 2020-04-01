Число подозрений на коронавирус растет: список областей [ Редактировать ]
В Украине всего насчитывается 3 178 подозрений на коронавирус, из которых 645 - подтвержденные случаи. Такие данные приводит карта по распространению коронавируса в Украине.
В частности, в Киеве было 685 подозрений, из которых 125 - подтвердили. Ситуация в областях:
- Винницкая область - 116 случая;
- Волынская область - 126 случая;
- Днепропетровская область - 83 случаев;
- Донецкая область - 83 случаев;
- Житомирская область - 59 случаев;
- Закарпатская область - 14 выпадов;
- Запорожская область - 72 случаев;
- Ивано-Франковская область - 274 случай;
- Кировоградская область - 30 случая;
- Киевская область - 263 случаев;
- Львовская область - 269 случаев;
- Луганская область - 12 случая;
- Одесская область - 211 случаев;
- Полтавская область - 32 случая;
- Ривненская область - 99 случаев;
- Сумская область - 79 случаев;
- Тернопольская область - 188 случаев;
- Харьковская область - 9 случаев;
- Херсонская область - 40 случай;
- Хмельницкая область - 26 случая;
- Черновицкая область - 221 случаев;
- Черкасская область - 146 случаев;
- Черниговская область - 6 случаев;
- Николаевская область - 50 случаев.
Ранее мы писали о том, как медсестры одесской больницы раскрыли правду о готовности больницы к коронавирусу.
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