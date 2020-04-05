Дотримуватись карантину закликає єврейська громада Києва. А саме - виконувати усі рекомендацій від влади та МОЗ, не панікувати, а також допомагати один одному. Наші кореспонденти отримали іще кілька корисних порад від головного рабина столиці

Мы всегда хотим только сказать, мы никогда не хотим услышать, что у кого-то другого есть сказать нам. Из-за этого начинаются иногда проблемы.

Допомогти порадою у сімейних стосунках для рабина Йонатана Бін'яміна Марковича навіть під час карантину звичайна справа.

Ребецн Елка Інна, дружина головного рабина Києва:

Сейчас это время очень необычное для нас, потому что у нас всегда полный дом гостей, людей, кто приходит советоваться, а теперь мы только своей семьей, мы радуемся этому и общаемся по телефону.

Йонатан Бін'ямін Маркович, головний рабин міста Києва, офіційний посланець Любавицького Ребе:

Действительно вирус опасен и я очень попрошу от всех, кто слушает, кто видит, стараться по максимуму беречь себя, беречь своих друзей, своих соседей и находиться дома, надевать перчатки, маски, мыть руки постоянно, потому что нет важнее чем здоровье, если мы не будем беречь свое здоровье, никто другой не сможет это сделать за нас.

Як виявилося, саме під час ізоляції зберегти правильне відношення між подружжям є чи не найскладнішим. За словами рабина, тобто вчителя, який сам має велику сім’ю, головне - навчитися слухати один одного. І саме зараз, коли по всій країні запровадили карантин - кожна родина має таку можливість.

Йонатан Бін'ямін Маркович, головний рабин міста Києва, офіційний посланець Любавицького Ребе:

Мы не обьясняем друг другу что нужно - контакт неправильный, жена начинает кричать на мужа, муж начинает кричать на жену. А почему ты кричишь, обьясни? Говори, общайся дома и тогда легче будет принимать решения, изменить ситуацию. И сейчас у нас такая возможность: Всевышний дает нам сидеть дома, сидеть с детьми с женой или жена с супругом и жить будущим, общаться между собой, говорить важные вещи, говорить про семейные ценности, общаться между собой и двигаться вперед, потому что когда семья крепкая ничего нас не будет пугать в прошлом.

Час перебування вдома з родиною - чудова можливість приділити увагу своїм дітям. У Йонатана Марковича їх семеро. Рабин, родом з Закарпаття на початку 2000 переїхав з дружиною до Києва та зараз служить головним рабином столиці. Втім, служіння не заважає йому бути зразковим сім'янином.

Йонатан Бін'ямін Маркович, головний рабин міста Києва, офіційний посланець Любавицького Ребе:

Нам Всевышний дает силу, помощь, потому что когда мы делимся нашей духовной силой, мы получаем от Всевышнего того и от других людей, потому что мы меняемся духовно, меняемся энергией и у нас есть шаббат - суббота - мы сидим и в шабат, мы сидим с семьей, с друзьями, поем песни - это только духовный день. Мы не включаем телефоны, не смотрим интернет ничего - только духовное.

Єврейська громада столиці постійно допомагає українським пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям харчуванням, продуктовими наборами, ліками, речами. Тих, хто потребує допомоги регулярно відвідують на дому.

Йонатан Бін'ямін Маркович, головний Рабин міста Києва, офіційний посланець Любавицького Ребе:

Конечно очень неприятно быть в этом состоянии, когда ты нуждаешься и приходит кто-то, чтобы помочь тебе поэтому мы стараемся очень деликатно, очень скромно принести им помощь и мы не проверяем в паспорте кто этот человек, какая графа, как пятая была - мы очень страдали. Мы несем людям доброту, мы стараемся, чтоб у людей было что кушать, мы стараемся, чтоб у людей была возможность правильно жить.

Ще одна цікава порада від рабина - не жити минулим та використати вільний час як можливість спроектувати своє майбутнє.

Йонатан Бін'ямін Маркович, головний рабин міста Києва, офіційний посланець Любавицького Ребе:

Мудрецы говорять: мы не должны жить в прошлом и говорить Всевышнему почему наша жизнь такая плохая или наша жизнь такая тяжелая. Нет, не начинай копать в прошлом, а нужно двигаться вперед, нужно молиться. Всевышний помоги мне выйти из этой ситуации, чтоб наша жизнь была лучше и эффективней.

Та головне - пережити пандемію та вберегти своїх близьких, допоможуть не лише чисті думки, а й руки, бо власне здоров’я можливо вберегти тільки самотужки.