Ангела Меркель повернулася до роботи після карантину. І цією роботою, як свідчать соціологи, німці задоволені. Більше того, у часи пандемії, рейтинги канцлера різко зросли. У чому секрет - розкаже Тетяна Логунова.

Ангела Меркель знову працює в офісі. Після візиту до лікаря, який виявився хворим на коронавірус, канцлерка два тижні провела в домашній самоізоляції. Її кілька разів протестували, і всі аналізи показали негативний результат.

Штеффен Зайберт, речник уряду Німеччини:

Канцлер повернулася на своє робоче місце. Вона витримала рекомендований експертами інституту імені Роберта Коха карантин і, на щастя, успішно пройшла тести на коронавірус. Але, звісно, всі переговори з німецькими та міжнародними партнерами вона й надалі проводитиме в режимі телефонних чи відеоконференцій.

Враженнями від перебування на домашньому карантині Меркель поділилася і з громадянами. Каже, було непросто.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Я дуже рада, що можу знову звернутися до вас з офісу канцлера. Мій домашній карантин завершено, я почуваюся добре. І тепер розумію, що це нелегко провести 14 днів удома і спілкуватися зі світом лише за допомогою телефону й інтернету.

Непросто, але необхідно. Тож канцлер знову попросила німців набратися терпіння.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Дехто з вас скаже: ми дотримуємось усіх цих правил уже більше ніж два тижні, скільки ще? Я розумію це питання. Утім, якби я сьогодні назвала вам конкретну дату, а потім би не виконала обіцянку через темпи поширення хвороби, я б діяла абсолютно безвідповідально.

Вочевидь такий стиль спілкування Ангели Меркель припав німцям до душі. Соціологи вже помітили цікаву тенденцію - під час кризи рейтинги популярності канцлера та її уряду різко зросли. Роботою Меркель задоволені 63 відсотки німців. Це майже вдвічі більше, ніж на початку березня.

Німці вважають, що канцлер і уряд виявили під час кризи виваженість і професіоналізм. Політики вдалися до всіх необхідних і доволі жорстких обмежень, але не нагнітали паніку. Детально роз'яснили, яку допомогу отримають люди, які зараз не працюють через карантин, і вже почали її виплачувати. І представили ефективний план підтримання економіки країни.

Ба більше, у ЗМІ вже лунають пропозиції не відпускати Ангелу Меркель на політичну пенсію. Тобто вмовити її наступного року балотуватися на пост канцлера ще раз, уже вп'яте. Що з цього приводу думає сама Меркель, здогадатися неважко. Вона неодноразово заявляла, що допрацює до осені наступного року, а після того не обійматиме жодної політичної посади.