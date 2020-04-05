Ангела Меркель поділилася враженнями перебування на карантині [ Редактировать ]
Ангела Меркель повернулася до роботи після карантину. І цією роботою, як свідчать соціологи, німці задоволені. Більше того, у часи пандемії, рейтинги канцлера різко зросли. У чому секрет - розкаже Тетяна Логунова.
Ангела Меркель знову працює в офісі. Після візиту до лікаря, який виявився хворим на коронавірус, канцлерка два тижні провела в домашній самоізоляції. Її кілька разів протестували, і всі аналізи показали негативний результат.
Штеффен Зайберт, речник уряду Німеччини:
Канцлер повернулася на своє робоче місце. Вона витримала рекомендований експертами інституту імені Роберта Коха карантин і, на щастя, успішно пройшла тести на коронавірус. Але, звісно, всі переговори з німецькими та міжнародними партнерами вона й надалі проводитиме в режимі телефонних чи відеоконференцій.
Враженнями від перебування на домашньому карантині Меркель поділилася і з громадянами. Каже, було непросто.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Я дуже рада, що можу знову звернутися до вас з офісу канцлера. Мій домашній карантин завершено, я почуваюся добре. І тепер розумію, що це нелегко провести 14 днів удома і спілкуватися зі світом лише за допомогою телефону й інтернету.
Непросто, але необхідно. Тож канцлер знову попросила німців набратися терпіння.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Дехто з вас скаже: ми дотримуємось усіх цих правил уже більше ніж два тижні, скільки ще? Я розумію це питання. Утім, якби я сьогодні назвала вам конкретну дату, а потім би не виконала обіцянку через темпи поширення хвороби, я б діяла абсолютно безвідповідально.
Вочевидь такий стиль спілкування Ангели Меркель припав німцям до душі. Соціологи вже помітили цікаву тенденцію - під час кризи рейтинги популярності канцлера та її уряду різко зросли. Роботою Меркель задоволені 63 відсотки німців. Це майже вдвічі більше, ніж на початку березня.
Німці вважають, що канцлер і уряд виявили під час кризи виваженість і професіоналізм. Політики вдалися до всіх необхідних і доволі жорстких обмежень, але не нагнітали паніку. Детально роз'яснили, яку допомогу отримають люди, які зараз не працюють через карантин, і вже почали її виплачувати. І представили ефективний план підтримання економіки країни.
Ба більше, у ЗМІ вже лунають пропозиції не відпускати Ангелу Меркель на політичну пенсію. Тобто вмовити її наступного року балотуватися на пост канцлера ще раз, уже вп'яте. Що з цього приводу думає сама Меркель, здогадатися неважко. Вона неодноразово заявляла, що допрацює до осені наступного року, а після того не обійматиме жодної політичної посади.
по теме
Як в Україні борються з порушниками карантину
Невинна прогулянка парком може коштувати від 17 до 34 тисяч гривень. Згідно із постановою Кабміну всі населені пункти України із понеділка мають жити за новим режимом
У Перу жінкам та чоловікам дозволять виходити на вулицю у різні дні тижня
Понеділок, середа та п'ятниця - день для прогулянок перуанців, а ось перуанкам відвели вівторок, четвер і суботу. У неділю усі мають залишатися вдома
У Києві відкрили 35 кримінальних проваджень через порушення карантину
Також слідчі Нацполіції вже склали понад три тисячі адмінпротоколів за нехтування встановлених правил. У Києві вже п'ятьох людей оштрафували на 17 тисяч гривень
Американські науковці прогнозують другу хвилю пандемії
До "другої хвилі" Америка матиме і набір ліків, які зараз лише в стадії клінічних випробувань, і медичні протоколи. Реальнішою буде вакцина - пояснює головний інфекціоніст США
Жителі міста на кордоні Бельгії та Нідерландів потрапили в парадоксальну ситуацію
По один бік вулиці у них порожньо, крамниці й кафе під замком, а на сусідній - усе як зазвичай