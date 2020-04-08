Через COVID-19 у зоні ООС від першого квітня рух на пункті пропуску заборонили

Ірина Баглай сьогодні з'ясовувала, як працюють контрольно-пропускні пункти в зоні ООС. Кому і за яких умов дозволяють перетинати КПП під час карантину? Ось репортаж.

Щодня цими дорогами лінію зіткнення перетинали з 10 тисяч людей. Через COVID-19 у зоні ООС від першого квітня рух на пункті пропуску заборонили. Однак спроби пройти все ж таки трапляються.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону:

Були випадки з того боку приходили люди, їх випускали ми їх пропускали оформлювали.

Дозвіл на вхід-вихід на підконтрольній території дає командувач Операції Об'єднаних сил - і лише за вагомих причин.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону:

Або смерть близької людини, або необхідність негайного лікування.

Ще одна важлива причина - родинні зв'язки. Це коли по той бік фронту лишились діти або батьки. Та дозвіл на підконтрольній території - ще не гарантія, що люди таки дістануться домівок.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Краматорського прикордонного загону:

Коли громадяни перетинали наші пункти в'їзду-виїзду і потім через певний час поверталися назад і розповідали, що збройні незаконні формування не пропустили.

Сергій Гайдай, голова Луганської облдержадміністрації:

Вони пояснювали, що їх з того боку не випускали. Ми готові прийняти наших людей, але їх з того боку не випускали.

По цій річці і проходить лінія фронту на Луганщині. Її складно проконтролювати. У 2016 році саме цим скористались українські спецслужби, коли виводили з окупованої території колишню поплічницю бойовиків, яка перейшла на бік України. А цієї весни марш-кидок на веслах у зворотній бік вирішили здійснити 50 людей, в обхід пункту пропуску. Нелегалів арештували бойовики - і закрили, як пояснили - на карантин.

Такі лазівки люди облаштували й поблизу окупованого Слав'яносербська. До початку карантину військові тут не раз ловили контрабандистів.

Антон, військовослужбовець Збройних Сил України:

Переміщались ніби з роботи і з собою возили великі клунки є неофіційна переправа ближча до нас раніше ще в 2016 і зимою в 2019 були натянуті троси низько до річки і лодкою так, щоб не було чути шум весел перебирались на цю сторону перевозили контрабанду

Позивний "Клема" військовослужбовець Збройних Сил України:

То, що ми бачили, то, що ми затримували цих людей - то цигарки та алкоголь.

Та ось уже два тижні на річці цілковитий штиль.

Анатолій Савелійович, житель Трьохізбенки: