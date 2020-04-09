Володимир Зеленський провів нараду щодо протидії поширенню коронавірусу [ Редактировать ]
Володимир Зеленський напередодні провів селекторну нараду з губернаторами та мерами щодо протидії поширенню коронавірусу. Передусім, президента цікавила ситуація у Чернівецькій, Тернопільській областях та столиці, де зафіксована найбільша кількість заражень.
Не оминули і Миколаївський феномен - це, нагадаю, єдиний регіон, де досі немає лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Під час наради обговорили також заборону руху громадського транспорту на Великдень та програму допомоги продуктами самотнім людям.
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