В Запорожье подтвердили еще 6 случаев коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 9 апреля, в Запорожье подтвердили еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в штабе по борьбе с распространением коронавируса в Запорожье.
Сообщается, что заболела семья из Хортинского района города. На данный момент в городе принимаются меры по недопущению распространения вируса.
"В Запорожье подтверждены еще 6 случаев заболевания коронавируса. Среди инфицированных - семья жителей Хортицкого района. Детали сообщим позже", - сообщили в штабе.
Ранее мы писали, что в Полтавской области зафиксировали новый случай коронавируса.
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