В четверг, 9 апреля, в Запорожье подтвердили еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в штабе по борьбе с распространением коронавируса в Запорожье.

Сообщается, что заболела семья из Хортинского района города. На данный момент в городе принимаются меры по недопущению распространения вируса.

"В Запорожье подтверждены еще 6 случаев заболевания коронавируса. Среди инфицированных - семья жителей Хортицкого района. Детали сообщим позже", - сообщили в штабе.

Ранее мы писали, что в Полтавской области зафиксировали новый случай коронавируса.