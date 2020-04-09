Україна отримає додаткові 320 тисяч пігулок препарату "Плаквеніл" для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, - про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Це гуманітарна допомога від компаній "Санофі" та "Сандоз". Її має вистачити на лікування понад 22 тисяч пацієнтів. За останню добу в Україні зафіксовано 224 нові випадки зараження, з них 8 - серед дітей.

На сьогоднішній ранок в Україні лабораторно підтверджено 1892 випадки захворювання на COVID-19.

Найбільша кількість інфікованих у Чернівецькій області - 302 людини та в столиці - 300 осіб. За ними йдуть Івано-Франківська й Тернопільська області. Також за минулу добу кількість хворих на COVID-19 перевалила за сотню на Вінниччині. За весь час спалаху недуги зафіксовано 57 смертельних випадків, 45 людей одужали. Особи від 30 років становлять 82% хворих. Усього наразі госпіталізовано 848 осіб, 40 з них - діти. До апарату штучної вентиляції легень під'єднані 38 хворих. У МОЗ зазначають: серед померлих зараз переважають жінки - 54%, та особи віком 50 і більше років - а це 84%.

Ігор Кузін, в.о. гендиректора центру громадського здоров'я України:

Майже всі померлі мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких були поєднані хвороби, або поєднані захворювання. Зараз лабораторні дослідження проводяться у 37 державних лабораторіях, також було додано дві приватні лабораторії, які мають змогу проводити дослідження на COVID-19.

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні в медзакладах столиці є 390 апаратів штучної вентиляції легень. Всі нові апарати - закордонні. В основному, виробництва Франції. А от щодо вітчизняних, то Київ не може закуповувати апарати ШВЛ виробництва українського заводу "Буревісник" - зокрема через те, що підприємство не працює.

Віталій Кличко, київський міський голова:

У нас є кілька апаратів "БРІЗ", виробництва заводу "Буревісник". Вони вже не нові і постійно потребують ремонту. Купувати нові апарати у цього підприємства ми не можемо, бо завод сьогодні не працює. Кілька тижнів тому цю тему обговорювали у медичних колах. Але в державному концерні "Укроборонпром", на балансі якого перебуває завод "Буревісник", відповіли, що сьогодні на заводі немає електроенергії, газу, води, зруйновані майже всі цехи.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про додаткову поставку в Україну препарату "Плаквеніл" - 320 тисяч таблеток. Він прописаний у національному протоколі лікування хворих на Covid-19. Застосовується для пацієнтів із тяжким перебігом хвороби винятково в умовах стаціонарів за письмової згоди пацієнтів. Препарат безкоштовно надаватимуть лише за медичними показаннями.

Медики нагадують: рішення про необхідність саме лабораторного дослідження приймає лікар на підставі критеріїв МОЗ. В іншому разі, пацієнту можуть відмовити у проведенні тестів. Втім, якщо така відмова викликає сумніви, можна звертатися на телефони гарячої лінії, які розміщені на сайті Центру громадського здоров'я та МОЗ України.