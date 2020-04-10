На Львівщині кількість інфікованих за добу зросла майже вдвічі. Позитивний результат підтвердили в шістдесят однієї людини. Двоє померли. Через погіршення ситуації - на кордонах області встановлюють блокпости. Кого і на що перевірятимуть - знає Христина Гашенко.

Міжнародна траса "Київ-Чоп". На кордоні між Львівською та Рівенською областями правоохоронці облаштовують блокпост. Встановлювати бетонні блоки допомагають шляховики.

Біля дороги невеличка металева будівля. Всередині два двоповерхові ліжка та стіл, поруч біотуалет. Все для працівників блокпосту. Сьогодні на 12-годинну зміну заступили патрульні та один медик.

Зупиняють автівки і вимірюють температуру у водія та пасажирів. Шкільна медсестра вперше працює медиком на такому пості. Зізнається: трохи страшно.

Олена Ільчишин, медсестра:

Я думаю, має бути такий більше захищений, також має бути респіратор, а не одноразова маска, яка використовується дві години, щоб людина була захищена більше.

Якщо ж людина здорова, патрульні встановлюють особу - перевіряють, чи водій раптом не повернувся з-за кордону і не порушив правил самоізоляції. Наразі на цьому пості без порушників, кажуть патрульні.

Сергій Купцьо, інспектор патрульної поліції Львівської області:

У нас є база даних по даному випадку щодо осіб, які перетнули кордон, які мають знаходитися вдома два тижні.

Самі ж водії не проти таких перевірок. Втім, чому під час карантину залишають свій дім і прямують в іншу область не пояснюють.

Микола, водій:

Я думаю, що це добре, бо багато поприїжджало з-за кордону. Думаю, що добре, що перевіряють всіх - може, хтось на обліку перебуває, може хтось не дотримується того режиму.

Допоки патрульні перевіряють одну автівку, десятки інших вільно заїжджають на Львівщину. За яким принципом тут зупинятимуть авто - невідомо. Поліцейські не пояснюють.

"Наразі відбувається встановлення блокпоста і регулюємо рух".

А це блок пост на кордоні між Львівською та Тернопільською Областями. Працюють як медики, так і патрульні. Тут правоохоронці зупиняють сумнівні авто - які саме, не уточнюють.

Михайло Спічек, в. о. начальника Золочівського відділення поліції Львівської області:

Ті, які в нас викликають підозру. Не можуть бути ті, чи інші ситуації. На сьогоднішній момент - це виключно профілактичні заходи.

Всього на Львівщині має запрацювати 14 блокпостів. Перевірятимуть водіїв авто до 24 квітня.