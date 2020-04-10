Чиновники Івано-Франківській області проситимуть про відкриття другої лінії лікарень [ Редактировать ]
В Україні лідером за кількістю померлих від ускладнень коронавірусу залишається Прикарпаття. Від початку епідемії там зафіксовано 15 летальних випадків. Чи потребує область допомоги із препаратами і обладнанням? З'ясовувала Жанна Дутчак.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували саме на Прикарпатті ще 19 березня. Відтоді кількість летальних випадків невпинно зростає. За останню добу - двоє померлих.
Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:
Пацієнтка 1943 року народження, місто Надвірна. Пенсіонерка звернулася 22 березня за допомогою і була госпіталізована у терапевтичний відділ Надвірнянської центральної лікарні з діагнозом "двобічна пневмонія".
Найбільше жертв коронавірусу в області в Івано-Франківську та Надвірнянському районі. Невтішну статистику чиновники пояснюють насамперед неуважністю людей до свого здоров'я.
Віталій Федорів, в.о. голови Івано-Франківської ОДА:
У нас на даний час, дійсно, одна із найбільших проведених ПЛР-діагностик, ми маємо у всіх випадках смертності запущені випадки. Тобто, люди занадто пізно звертаються до лікарень. У всіх випадках мала місце блискавична форма, мали місце супутні хвороби.
27 березня на Прикарпатті просто в машині "швидкої" помер 61-річний житель села Вовчківці. Він та його дружина захворіли в середині березня. Подружжя відразу звернулося до медиків, адже вони контактували із односельцями, які повернулися з Італії. Рідні кажуть: в госпіталізації їм відмовили.
Дмитро Соболь, зять померлого:
Его первое обращение с нашей мамой было еще 20 марта. Тогда сказали: "нет симптомов, его госпитализировать не будем". Мы настояли на госпитализации мамы. Спустя 8 дней после ее госпитализации, и на следующий, после смерти отца, ей сделали тест и подтвердили коронавирус.
А в чоловіка COVID-19 не підтвердили. Рідні працівниці військової частини з Делятина, теж розповідають: жінку, яка померла два дні тому - теж госпіталізували не одразу, а вірус підтвердили лише після смерті. Всі ліки вони купували самі, адже за державний кошт лікують лише тих, у кого коронавірус підтверджено. Всіх важких хворих на COVID-19 на Прикарпатті лікують антибіотиками, - розповідають медики. Препарат, затверджений МОЗ, область отримала лише сьогодні. Також сьогодні область отримала додаткові 10 тисяч експрес-тестів.
Наталя Дьоміна, керівник інформаційно-аналітичного центри Івано-Франківської ОДА:
Препарат, який містить гідроксіхлорохін, а це діюча речовина, наша область отримала. Сьогодні даний препарат буде розподілено по тих опорних закладах, які визначені для лікування коронавірусної інфекції.
І чиновники і медики наполягають: за перших ознак хвороби - звертатися до лікарів. Більша самосвідомість дасть змогу зупинити летальну статистику.
Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:
Сьогодні ми маємо таку картину. Я шукаю відповідь і даю собі однозначно, консультуючись з науковцями - невже у нас система не спрацьовує? Система епіднагляду і спостереження працює. Система медична працює. Мені прикро, але окремі люди не хочуть нас почути, що треба ізолюватися. Є пізні звернення.
Керівництво заявило: на Прикарпатті дійсно складна ситуація із захворюваністю, тож проситимуть МОЗ відкрити в області другу лінію лікарень для прийому інфікованих.
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