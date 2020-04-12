Аграрне беззаконня. Жителі селища Сосниця на Чернігівщині обурені діями агрокомпанії, яка збирається засіяти прибережну зону річки Десна. Це може призвести до екологічного лиха. Чому? З'ясовував Даніїл Снісар.

Зранку у полі на околиці селища Сосниця зібралися пів сотні людей. Місцеві жителі випадково помітили, що на ділянку заїхав трактор і оре землю. Вони вирішили з'ясувати - хто і на якій підставі. Виявилося, у тракториста немає ні техпаспорта, ні будь-яких дозвільних документів. Власники цих паїв віддали землю в оренду агрофірмі.

Володимир Михайлович, житель смт Сосниця:

Ми почали дзвонити один одному. Мені подзвонили - я приїхав. Взагалі був на рибалці за Десною. Людям дали паї. Но люди ж прекрасно розуміють. Йому дали пай на орну землю і пай на випас. Так вони ж знають, що дають на випас. Але ж її будуть орать. Але ж її давали на випас. Не на ор. Оце ми обурюємся. Ми розуміємо, що їм гроші потрібні.

Трактор місцеві заблокували, прив'язавши тросом до стовбура, і викликали поліцію. З'явився тут й представник агрофірми, яка орендує земельну ділянку у власників паїв. Щоправда, жодних документів про сільськогосподарські роботи на місці чоловік надати не зміг.

Олег, власник агрофірми:

Если что то нарушили, где-то есть комиссии - можно писать заявления, будут проверки, мы будем отвечать за это. Могу предоставить все документы. Есть у нас юристы в Киеве, которые этим занимаются.

Громада здесь есть, которая решает, что делать с землей.

Паси скот і коси сіно.

За словами чоловіка, тут хочуть вирощувати рослинні культури. Тому й почав зорювати землю. Ця новина місцевих жителів приголомшила. Адже вся земля в радіусі десятків кілометрів - це заливні луги, які чи не щовесни перетворюються в озера. За кількасот метрів протікає Десна.

Андрій Портний, селищний голова Сосниці:

Це все надалі буде впливати на наше здоров'я, на здоров'я наших діток. І ми, чесно кажучи, соснинчани, отут всі згуртувалися. Навпроти двох тижнів такі у нас протистояння відбуваються з цими аграріями, які виконують незаконні дії. Тут потрібна чітка і зрозуміла позиція державних контролюючих органів. В нас є поліція, державна екологічна інспекція, в нас є Держкомзем і є прокуратура: дайте конкретну відповідь, чи можна таку діяльність звершувати? Всі заяви, всі звернення від Сосницької селищної ради надійшли. Кримінальні провадження зареєстровані.

Розорювати заплавні землі заборонено Водним Кодексом України. Окрім того, ділянки в плавнях річок не можна використовувати у садівництві та городництві. Та агропідприємства-орендарі свідомо порушують не лише водний а й земельний кодекс. Так аграрії вже встигли переорати десятки гектарів землі просто біля берегів ще однієї річки - Чепелихи.

Ігор Чорнуха, начальник земельного відділу Сосницької громади:

Бачимо розорені заливні луги. Розорена земельна ділянка, розорений луг. Прибережні смуги я бачу що вони не витримані. І лінія - це прибережна захисна смуга, це мала річка - повинні бути 25 метрів. Вона, бачу, не витримана там. Якщо є наклон вище 3 градусів - кількість збільшується. Тобто, повинно бути 50 метрів.

Місцеві жителі кажуть, діють аграрії щоразу нахабніше. Під виглядом сільськогосподарських робіт навіть пісок незаконно видобувають і вивозять. Що ж до Сосниці - тут вже б'ють на сполох через імовірну екологічну катастрофу - у разі, якщо агрогіганти візьмуться обробляти землю хімдобривами.

Андрій Портний, селищний голова Сосниці:

Внесення агрохімікатів, хімічних добрив - вся ця вода піде в річку. А хочу, нагадати киянам, що в першу чергу, вони пьють воду з Десни. Я зараз звертаюся до президента країни, до голови Верховної Ради - наведіть, будь ласка, порядок під час карантину.

Володимир Михайлович, житель смт Сосниця:

Я розумію цих орендарів. Я розумію тих людей, які здали свої паї. Ті всі хочуть гроші, тому що у нас біднота в країні. Але хай же люди нас поймуть, усіх. 10 людей наживаються, а тисячі - страждають.

Соснинці кажуть, якщо влада їх не почує, готові до рішучіших дій.