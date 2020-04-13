Сьогодні всі регіони України постали перед викликом світової пандемії коронавірусу. Дотримання карантину у більшості випадків залежить від місцевої влади.

Найбільша кількість хворих зафіксована у столиці. Як київська влада утримує ситуацію, - розкажуть мої колеги.

Київ одним із перших відреагував на загрозу пандемії коронавірусної інфекції. Мер столиці Віталій Кличко чи не щодня проводить брифінги, на яких повідомляє про кількість хворих та обмеження, пов'язані із карантином. Більшість киян підтримують дії очільника столиці. Сьогодні соціологічна група "Рейтинг" опублікувала свіжі дані про кандидатів на мерське крісло та до Київради.

За чинного міського голову Віталія Кличка готові проголосувати майже 39 відсотків киян (38,9%). Його рейтинг у понад 4 рази вищий за рейтинг найближчого конкурента - Сергія Притули. Йому довіряють дев'ять відсотків (9,1%) виборців. На третьому місці Олександр Ткаченко - 8,8%.

Олексій Антипович, керівник Соціологічної групи "Рейтинг":

Ми бачимо і зростання електорального, власне, показника Віталія Кличка як кандидата на посаду міського голови, нинішній показник - 40% розрив з наступними кандидатами є надзвичайно великим. Боротьба із коронавірусом витіснила всіх політиків на маргінез і залишилися тільки представники влади, які боряться із пандемією і вони на слуху, вони можуть приймати рішення, вони можуть впливати на ситуацію із пандемією, на основі цього ми бачимо, що всі інші кандидати зникли з інформ поля.

Найвище під час загрози коронавірусу кияни оцінили дії також Віталія Кличка - його реакцію вважають ефективною майже 60% опитаних. На другому місці президент Володимир Зеленський - 47%, а на третьому - Міністерство охорони здоров'я та МВС - по 38%.

Вадим Карасьов, політолог:

Не случайно то, что под 60% рейтинга оценивают его работу положительно по борьбе с коронавирусом, это больше, чем у президента и больше, чем у премьера. Кличко в ситуации коронавируса стал такой сильный мэр для сложных времен. Потому что ситуацию он удержал под контролем особенно на фоне бессилия центральной власти и комментариев вразнобой представителей власти, тут был всегда четкий месседж, еждневный брифинг, слаженная работа. Мне кажется, что в этой ситуации Кличко напоминает своего друга, старшего Джулиани, который в сентябре 2001 года, когда на Нью-Йорк был терракт, в то время, как Буш прятался где-то и, фактически, удержал ситуацию под контролем

Згідно з даними опитування, успіх має і партія "Удар". Вона увійшла до трійки лідерів серед киян. На першому місці досі залишається "Слуга народу" - понад 22%, на другому - партія "Європейська солідарність" - майже 19%, а на третьому "Удар" - близько 14%.

І хоча до виборів у столиці ще пів року, частина експертів пророкують упевнену перемогу Віталію Кличку та його політичній силі, рейтинг якої ще може зрости.