Від коронавірусу вилікувалася найстаріша пацієнтка у Великій Британії. 106-річну Конні Тітчен госпіталізували ще у березні з підозрою на пневмонію, а пізніше лікарі діагностували у неї COVID-19.

Жінка пролежала у шпиталі майже три тижні. Каже, сьогодні святкує другий день народження. Медперсонал проводжав щасливу бабусю оплесками.