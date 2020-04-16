У Великій Британії від коронавірусу вилікувалася найстаріша пацієнтка [ Редактировать ]
Від коронавірусу вилікувалася найстаріша пацієнтка у Великій Британії. 106-річну Конні Тітчен госпіталізували ще у березні з підозрою на пневмонію, а пізніше лікарі діагностували у неї COVID-19.
Жінка пролежала у шпиталі майже три тижні. Каже, сьогодні святкує другий день народження. Медперсонал проводжав щасливу бабусю оплесками.
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